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    Apple Türkiye'den tüm ürünlere zam

    © AP Photo / Mark Schiefelbein
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202007011042365270/

    Apple Türkiye, 1 Temmuz itibariyle birçok ürünün fiyatında yüzde 30’a varan bir artışa gitti.

    Apple Türkiye, temmuz ayını zamla karşıladı. Artan kur sebebiyle beklenen zamlar, 1 Temmuz itibarıyla fiyatlara yansıdı. Apple’ın akıllı telefonları, bilgisayarları ve diğer aksesuarlarına gelen zamla birlikte, kimi ürünlerde yüzde 30'a varan artış yapıldı.

    Dünya gazetesinin aktardığına göre artan fiyatlardan iPad modelleri de nasibini almış durumda. Üç ay önce duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6.399 liradan 6.699 liraya yükseldi.

    Daha üç ay önce 500 lira zamlanan 3. nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı da 3.999 TL'den 4.199 liraya yükseldi. Benzer şekilde iPad mini'nin fiyatı 3.199 liradan 3.399 liraya, iPad 10.2 inç modeli de 2.499 liradan 2.799 liraya yükseldi.

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni MacBook Air de zamlanan Apple ürünleri arasında. Öyle ki daha önce 7.999 lira başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8.699 liradan başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

    © Fotoğraf : Dünya gazetesi
    Apple’ın yapılan zam sonrasındaki güncel akıllı telefon fiyatları

    13 inç MacBook Pro'nun fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, 16 inç MacBook Pro da zamlandı. Başlangıç fiyatı 18.299 lira olan 16 inç MacBook Pro, artık 20.199 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

    Diğer ürünler

    Yalnızca donanım ürünleriyle sınırlı kalmayan zamlar birçok aksesuarın fiyatını da artırdı. Apple Watch Series 5 modelleri 400 lira, Series 3 modelleri 250 lira ve Apple Watch kordonları da 70 lira zamlandı. Bununla birlikte; 1899 liradan satılan AirPods Pro, 2.099 lira fiyat etiketiyle güncellenirken, 1.099 liralık AirPods da 1.299 liradan satılmaya başlandı.

    En dikkat çekici zamlardan biri de Mac Pro tarafında yaşandı. Zira daha önce satış fiyatı 42.999 lira olan kule tipi Mac Pro, tam 9200 lira zamlanarak 52.199 liradan satılmaya başlandı.

     

    Etiketler:
    Zam, iPad, Macbook, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1, Apple Türkiye, Apple iCloud, Apple Watch, Apple Music, Apple Store, Apple Watch, Apple TV, Apple
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