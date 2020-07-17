Türkiye’de 14, yurt dışında 19 bankayı 1.5 milyar TL dolandırdı

Sabah yazarı Dilek Güngör, '1.5 milyarlık organize vurgun' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren, hurdadan demir üreten Kürüm Holding, 2013 yılına kadar Türkiye'nin en büyük sanayi tesislerinden birisiydi. 2013'ten sonra uluslararası alanda hurda demir yerine cevherden demir üretilmeye başlanınca ve fiyatı da daha rekabetçi olunca Kürüm gibi şirketlerin kâr etme imkanı kalmadı" diye başladı.

Güngör şöyle devam etti:

"O tarihten sonra Kürüm'ün şirketi fiilen zarar etmeye başladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusuna göre, şirket zararını muhasebe hileleriyle kapatıp, sürekli kâr ediyormuş gibi gösterdi. Bilançolarını şişirerek hileli mali tablolar oluşturdu. Makyajlı bilançolarla Türkiye'de aralarında Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, HSBC, Garanti Bankası, Yapı Kredi'nin de olduğu 16 bankadan 500 milyon TL'den fazla para çekti. Kredilerden gelen paranın bir kısmıyla şirketin fiili zararı kapatılırken, büyük kısmı ise yurt dışı ve yurt içindeki şirketlere usulsüz olarak aktarıldı.

Kürüm Demir, borca batık olduğunu bildirerek 2016'da mahkemeye iflas erteleme başvurusunda bulundu. Mahkeme kararı çıkmadan 41 gün öncesinde yeniden sahte bilançoyla bankaların kapısına dayandı. 75 milyon TL kredi daha çekti. 2018'de şirketin iflasına karar verildi.

Şirketin içini boşalttı

İflas erteleme başvurusundan önce Kürüm, eski eşi, kızı, çalışanlarının üzerine şirketler kurdurdu. 2015'ten sonra Kürüm Demir'in senetli alacak sayısında bir anda fahiş artışlar meydana gelmeye başladı. Senetli satışların iflas erteleme başvurusundan önceki yıl yani 2015'te 61 kat artması dikkat çekti. Fiktif olarak düzenlenen senetlerin şirketin içini boşaltma operasyonu olduğu sonradan anlaşıldı.

Paravan firmalar kullanıldı

Kürüm'ün organize dolandırıcılık ortaya çıktığında üzerinde mal kalmaması için de kusursuz plan yaptığı suç duyurusunda ayrıntılı şekilde anlatıldı. Haşmet Bedii Kürüm, Arnavutluk'ta ve Türkiye'de akrabalarına ve eski çalışanlarına paravan şirketler kurdurarak kredilerin teminatı olan şirket mallarını ve şahsi malları kaçırdı. Bankalardan çektiği kredileri de kendisiyle irtibatlı şirketlere aktararak kredilerin teminatı olan şirket mallarını ve şahsi malları kaçırmak için hileli devirler yaptı. Kendisiyle organik bağı olduğu sonradan ortaya çıkan Novometal, Ceviz A.Ş., ND Tarım A.Ş. Volnat A.Ş. gibi şirketler kurduran Kürüm, arsalarını, gayrimenkullerini bu şirketlere satmış gibi göstererek mal kaçırdı

Arnavutluk'ta da operasyon

Kürüm, demir üretimi için ham madde temin ettiği gerekçesiyle dolandırıcılık operasyonunu yurt dışına da taşıdı. Haşmet Bedii Kürüm, organize vurgunu Arnavutluk'ta kurulu Kürüm International SHA ünvanlı şirketiyle de devam ettirdi. Bu şirket üzerinden IFC, Raiffesein, Credit Europea, Societe Generale, NBG gibi uluslararası bankalardan da benzer yöntemlerle 210.3 milyon euro kredi çekildi. Orada da iflas ertelemeye başvurdu. Yurt dışında kendi kurdurduğu şirketlerle 204 milyon TL ticari alışveriş varmış gibi kayıtlar oluşturuldu. Bankalara bu ticarete ilişkin 579 milyon TL alacak beyan edilerek krediye teminat gibi gösterildi.

Banka suç duyurusunda bulundu

Ziraat Bankası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Haşmet Bedii Kürüm ve 7 kişi hakkında 'suçtan kaynaklı mal varlığını aklama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'kamu kurumu olan tapuyu kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlamalarla suç duyurusunda bulundu.

MASAK devrede

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'a Haşmet Bedii Kürüm'ün şirketi Kürüm Demir'de kara para soruşturması yapılması için yazı gönderdi."