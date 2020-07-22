IMF: Doların güçlenmesi Kovid-19'un ekonomiye olan olumsuz etkisini daha da artırabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD dolarının küresel ticaret ve finans alanındaki hakimiyetinin Kovid-19 kaynaklı krizin etkisini daha da artırabileceğini belirtti.

IMF’den yapılan açıklamada, “Doların güçlenmesi, kısa vadede küresel ticaret ve ekonomik aktivitedeki düşüşü artırabilir” denildi.

Financial Times (FT), gelişmekte olan piyasaların para birimlerinin dolar karşısında düşüşünün, pandemi koşullarında gelişmekte olan ülkelerin ihracatta rekabet gücünün yükselmesi yönünde umutları artırdığını yazmıştı.

Ancak, IMF ekonomistlerine göre, gelişmekte olan ülkelerin ekonomiyi canlandırmak için ulusal para birimlerinin dolar karşısında zayıflamasından yararlanmaları pek mümkün gözükmüyor. Çünkü kısa vadede döviz kurları dinamiklerinin, fiyatların dolar cinsinden belirlendiği ihracat üzerindeki etkisi çok az.

Aynı zamanda, doların güçlenmesi ithalat fiyatlarının artmasına ve ithal mal ve hizmetlere olan talebin azalmasına yol açıyor.



Turizm sektörünün toparlanması yakın zamanda mümkün değil

Ayrıca, genellikle ulusal para birimlerindeki dalgalanmalara güçlü tepki veren turizm sektörünün toparlanması, karantina önlemleri nedeniyle kısa vadede mümkün görünmüyor.

Mart ayında, küresel borsalardaki çöküşün dolara olan talebi artırması sonucunda, ABD Federal Rezerv Sistemi yabancı merkez bankalarıyla bir takas hattı başlattı. Mayıs ayında dolar kuru düşmeye başladı ve yabancı merkez bankalarının dolar kredisi talebi azaldı.

Ancak, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında hala kriz öncesi seviyenin altında seyrediyor. FT’nin aktardığı verilere göre, Brezilya reali yılın başından bu yana yaklaşık üçte bir oranında, Meksika pezosu ise dolar karşısında yüzde 20 değer kaybetti.