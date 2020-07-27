Kayıt
15:30 27 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Türk-İş: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 406, yoksulluk sınırı 7 bin 838 lira

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103900/82/1039008293_0:136:3159:1912_1200x675_80_0_0_4623f14ebe02af1af1a47c3a5a73265a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202007271042537344-turk-is-4-kisilik-bir-ailenin-aclik-siniri-2-bin-406-yoksulluk-siniri-7-bin-838-lira/

    Türk-İş'in 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasının sonuçlarına göre, temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 406 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 838 lira olarak hesaplandı.

    Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan 'açlık ve yoksulluk sınırı araştırması' temmuz ayı sonuçları açıklandı.

    Araştırmaya göre, mevsim koşullarına bağlı olarak yaş sebze ve meyve fiyatlarında bu ay görülen gerileme, mutfak harcamasını olumlu etkiledi ve dört kişilik ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı günlük 80 kuruş azaldı.

    Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 2 bin 919 lira

    Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 406 lira 46 kuruş olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 7 bin 838 lira 62 kuruş oldu. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 919 lira olarak hesaplandı.

    Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin, gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1.01 oranında geriledi. Yılın ilk yedi ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 11.27 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 15.96 olarak belirlendi. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12.47 olarak hesaplandı.

    Sebze-meyve ortalama fiyatı geriledi

    Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği saptanmadı. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, Kurban Bayramı öncesi et ve sakatat (dana yürekteki artış dışında) fiyatı değişmedi. Ağırlıklı olarak kültür balıklarının satışının yapıldığı tezgâhta fiyatlar aynı kaldı. Tavuk fiyatı da değişmedi ama yumurta fiyatı arttı. Kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya gibi bakliyat ürünlerinden barbunya ve kuru fasulye fiyatında artış belirlendi.

    Mevsim koşulları nedeniyle sebze-meyve ortalama fiyatı geriledi ve bu, temmuzda mutfak harcamasında görülen gerilemenin önemli nedeni oldu. Sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı, geçen ay 8.45 lira olarak hesaplanırken bu ay 7.23 lira oldu. Gerilemede özellikle meyve fiyatlarındaki gerilemenin etkisi fazla oldu. Meyve ortalama fiyatı, geçen ay 10.73 lirayken bu ay 8.04 liraya geriledi.

    Geçen ay 6.97 lira olan sebze ortalama kilogram fiyatı da bu ay yine gerileyerek 6.63 lira olarak hesaplandı. Araştırmada, bayram öncesi son haftada, pazardaki fiyatların önceki haftalara göre daha fazla artmasının dikkati çektiği kaydedildi. Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta bu ay, undaki ayarlama dışında, önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

    Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden tereyağı, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı ve fiyatında değişiklik olmazken, margarin fiyatı arttı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin fiyatında değişiklikler görüldü ve ortalama fiyat biraz düştü. Ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği gibi yağlı tohum ürünlerinde, bayram öncesi indirim dikkati çekti. Baharat ürünleri ile çay ve ıhlamurun fiyatı değişmedi. Bal fiyatı artarken, reçel, pekmez, şeker, tuz ve salça fiyatı aynı kaldı. 

    Etiketler:
    Konut, Sağlık, Eğitim, Ulaşım, Tuz, Şeker, pekmez, Bal, Kuruyemiş, Zeytinyağı, Koronavirüs, bakliyat, Et, Tavuk, Kurban Bayramı, Meyve, Pazar, Gıda, Ekonomi, Enflasyon, Yoksulluk sınırı, Açlık sınırı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Adana'da yeni icat: 'Koronasiklet'
    Karikatür
    İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi
    İnfografik
    Amiral Kasatonov fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet