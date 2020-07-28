Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabında bazı değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada" bilgisini veren Albayrak, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti.



2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada.

TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek! pic.twitter.com/wknZhPGgkv — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 28, 2020

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