Dolar 6.95, Euro 8.17 seviyesinden işlem görüyor

Dün en düşük 6.8560, en yüksek 6.9789 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.05 değer kazancıyla 6.9339'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.2 üzerinde 6.9475'ten işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.2 artışla 8.1720'den, sterlin/TL yüzde 0.1 değer kazancıyla 8.9780'den satılıyor.

Üst üste 7 işlem günü süren düşüşünü dün sonlandıran ve 94.0 seviyesinin üzerini test eden dolar endeksi, yüzde 0.1 azalışla 93.6 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.2 artışla 1.1740 seviyesinden işlem görüyor.