Dolar güne 6.92 seviyesinde başladı

Dün güne 6.96 liradan başlayan dolar, 6.90'a kadar gerilemişti. Bunda ABD ekonomisine yönelik endişeler sebebiyle doların tüm dünyada zayıflaması etkili oldu.

Dolar yeni güne de 6.92 liradan başladı. Euro/TL ise 8.20 civarında seyrediyor.