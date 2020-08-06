Dolar/TL'de yeni zirve: 7.30

Güne 7.05 liradan başlayan dolar/TL 7.30 seviyelerine kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yükselişini sürdüren euro/TL ise 8.67 zirvesini test etti.

Türk Lirası'nda gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışma daha da belirgin hal almaya başladı. Son iki ayda 6.85 civarında yatay seyreden kur, 7 liranın üzerine çıkmasının ardından yükselişini kademeli olarak sürdürdü.

İki gündür Londra swap piyasasında gecelik TL faizlerinde yaşanan volatil hareketler çerçevesinde kurda da oynaklık düzeyi oldukça arttı.

Dolar/TL'de tarihi zirve yenilendi

Türk Lirası'nda son günlerde yaşanan değer kayıpları bugün ise daha da hız kazandı. 7.05 seviyelerinden güne başlayan dolar/TL, 7.28'i aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur saat 17:05'te rekorunu tazeleyerek 7.3007 seviyesini gördü. Daha sonra 7.29 seviyesine geri çekildi.

Euro/TL'de yeni zirve: 8.67

Zirve seviyelerde işlem görmeyi sürdüren euro/TL ise bugün en yüksek 8.6710 seviyesini gördü. Euro/TL'deki yükselişte ise euro/dolar parite etkisi hala ana belirleyici konumunda. Euro/TL saat 14:50'de 8.6280 seviyesinde.

TCMB'nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekiyor. Yurti çi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 204 milyar dolarla tarihi zirvede bulunuyor.

Öte yandan TL reel faizinin Türkiye için yeterli bulmayan yabancı yatırımcıların sabit getirili ve hisse senetlerinden yılbaşından beri çıkışı da 11 milyar doları aşmış durumda.

Altın rekor tazelemeye devam ediyor

Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 478 lira ile rekor kırarken aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını 3.195 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki artış sene başından bu yana yüzde 35'i aştı. Diğer yandan gümüş fiyatları günlük yüzde 4.48 artışla 2013 yılından bu yana ilk kez 28 doları aştı.