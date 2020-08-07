Altun: Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışla ilgili olarak "Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur" dedi.