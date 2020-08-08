Merkez Bankası ve BDDK anlaştı, bankalar mevduat faizlerini artırdı

TCMB ve BDDK'nın bankalarla gerçekleştirdiği ekonomide normalleşme ve değerlendirme toplantısının ardından bankalar mevduat faizlerini artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ekonomide normalleşme ve değerlendirme toplantısında dün akşam bazı banka genel müdürleriyle bir araya geldi.

Bloomberg’in aktardığı habere göre Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) toplantı sonrası yaptığı açıklamada, büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetlerin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların işbirliği mesajı verdiği belirtildi.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulunduğu belirtildi. Yapılan görüşmeler ve işbirliği mesajlarının ardından bugün bankaların faiz oranlarını güncellediği görüldü.

10 gün öncesine kadar bankaların ortalama TL mevduat faizleri yüzde 8.50, dolar mevduat faizleri yüzde 0.75 - 1 arasındaydı. Bugün bazı bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı.

Garanti Bankası

TL Mevduat Faizi %9,50 TL Mevduat Faizi

USD Mevduat Faizi %0,25 USD Mevduat Faizi

KONUT KREDİ FAİZİ %1,05

Denizbank

TL Mevduat Faizi %9

USD Mevduat Faizi %0,70

Akbank

TL Mevduat Faizi %9

USD Mevduat Faizi %1,25

Vakıfbank

TL Mevduat Faizi %10,50

USD Mevduat Faizi %2,25

QNB Finans

TL Mevduat Faizi %9,80

USD Mevduat Faizi %1,10

Konut kredi Faizi %1,25

Bloomberg, haberde yer alan bankaların faiz oranlarının, müşterilerle miktara göre yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen oranlar olduğunu, tabela oranları olmadığını aktardı.