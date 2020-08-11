Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi: Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan limitleri sıfırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite konusunda bir adım daha atarak piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri için tanınan limitleri sıfırladı. Bu limit iki gün önce yarıya düşürülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni bir likidite hamlesi geldi. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanı sıfırlandı.

TCMB'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Daha önceden 10 Ağustos'tan geçerli olmak üzere söz konusu likidite imkan limitleri yarı yarıya düşürülmüştü.

TCMB, yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları çerçevesinde, geçen haftadan itibaren bankaların fonlama maliyetini yükseltmeye başlamıştı.

Açık Piyasa İşlemleri nedir?

Açık Piyasa İşlemleri, Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol etme amacıyla yaptığı işlemlerdir. Bu; hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım-satımı şeklinde yapılır. Merkez Bankası, piyasadaki likidite fazlasını çekmek için satış; para darlığı olduğunda ise alım yapar.

çık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla yapılamaz.