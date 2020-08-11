Novosibirsk'teki Tolmaçevo Uluslararası Havaalanı, yeni terminal binası için Türk şirketiyle sözleşme imzaladı

Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan Tolmaçevo Uluslararası Havaalanı'nda inşa edilecek yeni terminal binası için Ant Yapı ile imzalar atıldı.

Sibirya bölgesinin en büyük şehri olan Novosibirsk'teki Tolmaçevo Havaalanı'nın yeni terminal binası Türk şirketi Ant Yapı tarafından inşa edilecek.

İmza törenini takip eden Sputnik muhabirinin aktardığına göre yeni terminal binasının inşasını öngören sözleşmenin bedeli 13.7 milyar ruble (186 milyon dolar) olarak belirlendi.

Sözleşme, Novosibirsk Bölge Valisi Andrey Travnikov'un huzurunda Aeroport Tolmaçevo A.Ş. Genel Müdürü Yevgeniy Yankileviç ve Ant Yapı Genel Müdürü Gencay Akay tarafından atıldı.

Tolmaçevo Havaalanı projesinin ilk etabının 2020'de tamamlanması ve Dünya Gençler Hokey Şampiyonası'na yetiştirilmesi bekleniyor. Böylece havaalanının yolcu kapasitesi yıllık 10 milyona çıkacak. İkinci aşama ise 2025'te tamamlanacak.

1991'den beri Rusya'da faaliyet gösteren Ant Yapı, Moscow City'den Soçi Olimpiyat Köyü'ne kadar çok sayıda önemli projeye imza attı.