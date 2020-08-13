Gazprom, Türkiye'ye gaz tedarikini 1.7 kat azalttı

Rus enerji şirketi Gazprom, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gaz tedarikini 1.7 kat azaltarak 4.733 milyar metreküpe düşürdü.

Gazprom'un Rusya Muhasebe Standartları raporuna göre şirket, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gaz tedarikini geçen yılın aynı dönemine göre 1.7 kat azaltarak 4.733 milyar metrekübe düşürdü.

Raporda ayrıca, Gazprom’un yılın ilk yarısında Batı Avrupa'ya 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20 daha az gaz sattığı belirtildi.

Gazprom, 2020'nin ilk yarısında Avrupa'ya gaz ihracatını yüzde 18 azaltarak 96.4 milyar metreküp olan hacmi 78.9 milyar metreküpe düşürdü.

Şirket, Çin’e 2020'nin ilk 6 ayında, ilk kez Power of Siberia doğalgaz boru hattı aracılığıyla 1.57 milyar metreküp gaz ihraç etti.