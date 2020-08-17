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    Trump yönetimi, Huawei'nin teknolojiye erişimini engellemeye yönelik yaptırımların çapını genişletti

    © REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008171042671042-trump-yonetimi-huaweinin-teknolojiye-erisimini-engellemeye-yonelik-yaptirimlarin-capini-genisletti/

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı ticaret savaşının öncephesi haline getirdiği telekom devi Huawei'ye yönelik yaptırımların kapsamını genişletti. Trump yönetimi, Huawei'ye uyguladığı kısıtlamaları Çin devinin ticari çiplere erişimine set çekecek şekilde sıkılaştırdığını duyurdu.

    ABD Ticaret Bakanlığı, Çin telekomünikasyon devinin ABD yazılımı veya teknolojisiyle geliştirilmiş veya üretilmiş çipler dahil yarı iletkenleri özel ruhsat olmaksızın edinmesini önlemek amacıyla mayıs ayında açıkladığı kısıtlamaları genişlettiğini açıkladı.

    Huawei'nin uluslararası iştirakleri aracılığıyla yaptırımları delmeye çalıştığını da söyleyen bakanlık, Çin devinin 21 ülkedeki 38 iştirakini daha ekonomik kara listeye ekledi. 

    Huawei'nin ABD'nin ekonomik kara listesine alındığı Mayıs 2019'dan beri buraya eklenen iştiraklerinin sayısı 152'ye yükseldi.

    Fox Business'e konuşan Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Huawei'nin mayısta getirilen çiplere yönelik kısıtlamaları aşmak için girişimlerde bulunduğunu, üçüncü taraflar aracılığıyla yaptırımları delmeye çalıştığını söyledi.

    Huawei ile iştiraklerinin üçüncü taraflar üzerinden ABD teknolojisinden istifade etme çabasının ABD ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına zarar verdiğini savunan Ross, "Yeni kural, Amrikan yazılımı ya da Amerikan imalatı cihazların her türlü kullanımının yasak olduğunu ve ruhsat almayı gerektirdiğini apaçık ortaya koyuyor" dedi. 

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuyla ilgili açıklamasında ABD'nin kısıtlamalarını sürekli olarak delmeye çalışan Huawei'nin yeni kural değişikliğiyle ABD yasalarının açıklarından faydalanmasının önleneceğini söyledi.

    "Trump yönetimi, Huawei'nin ne olduğunu, Çin Komünist Partisi gözetim devletinin bir kolu olduğunu görüyor" diyen Pompeo, yeni yaptırımların 'ABD ulusal güvenliğini, vatandaşlarının mahremiyetini ve 5G altyapısının bütünlüğünü Pekin'in kötü etkisinden korumak için' getirildiğini dile getirdi. 

    Huawei'yi ABD'deki 5G kablosuz ağlarında yasaklayan Trump yönetimi, müttefiklerine de aynısını yapması için baskı uyguluyor. Bu baskı ilk etapta Avustralya ve Britanya üzerinde başarılı oldu.

    Bugün Fox News'a konuşan Trump, Huawei için "Ülkemiz hakkında casusluk yapıyor, bu çok çapraşık bir şey, mikroçipler var, göremediğiniz şeyler var" dedi.

    Trump yönetiminin Google Android sisteminin büyük çoğunluğuna erişimden mahrum bıraktığı Huawei, son çeyrekte büyük oranda Çin piyasasındaki satışları sayesinde en büyük küresel akıllı telefon imalatçısı oldu. .

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