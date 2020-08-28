Bakan Albayrak: 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini yer verdi.
Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020
Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik.
2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah. pic.twitter.com/Ngk6cPCMh3
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