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    Altın ithalatında 30 yılın rekoru kırıldı

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009021042767081-altin-ithalatinda-30-yilin-rekoru-kirildi/

    Küresel çapta altın fiyatlarındaki artışa dolar/TL kurunda yükselişi de eklenince Türkiye'de altın talebi patlama yaptı. Yaşanan bu talep artışıyla birlikte altın ithalatı da 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    Altın fiyatlarındaki artış ve ekonomideki belirsizlik ortamı güvenli liman olarak nitelendirilen altına olan talebi tarihi seviyelere çıkardı. Altına olan taleple birlikte ağustos ayında gerçekleştirilen altın ithalatı 1989'dan bu yana en yüksek rakama ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, altın ithalatı aylık bazda yüzde 394'le yaklaşık 4 kat arttı. Ağustos ayındaki toplam altın ithalatına ödenen tutar 4.08 milyar dolar oldu

    Temmuz ayı sonu ve ağustos ayının başında yerli yatırımcılar TL cinsi getirilerin düşük kalması nedeniyle döviz, altın ve bunları barındıran yatırım fonlarına yönelmişti. Son açıklanan para banka istatistiklerinde yerli yatırımcılar 700 milyon dolar değerinde altın alımı yapmıştı. Yerli yatırımcılar üç hafta içinde 15.5 milyar dolar tutarında döviz ve altın cinsi mevduat artışına gitmiş bu talebin önemli bölümü de aslında altında yaşanmıştı.

    Bakanlık verilerine göre; ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.74 oranında azalan ihracat, 12 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 artışla 18 milyar 776 milyon dolar oldu. Ağustos ayında dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 66.4 olarak gerçekleşti.

    Ağustos ayında altın hariç ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.92 oranında azaldı, altın hariç ithalat ise yüzde 0.30 oranında azaldı. Altın ticareti hariç tutulduğunda 2020 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4.92 azalarak 12 milyar 182 milyon dolar, ithalat yüzde 0.30 azalarak 14 milyar 694 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 2.45 azalarak 26 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşti.

     

    Etiketler:
    Rekor, Talep, Altın
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