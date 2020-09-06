Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü: Bazı ortak tehditlere karşı birlikte mücadele ediyoruz

Libya Merkez Bankası Başkanı ile görüşen Bakan Varank, "Ülkelerimiz ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda pek çok tehditle karşı karşıya. Bir kısmı ortak bu tehditlere karşı biz Libya ile birlikte mücadele ediyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi daha sağlam bir temele oturtmak, her alanda iş birliğimizi üst basamaklara taşımakla mümkün" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber ve beraberindeki heyet ile Ataşehir Sheraton Grand İstanbul'da bir araya geldi.
Varank, görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Libya arasında tarihten gelen köklü bir kardeşlik bağı bulunduğunu, son dönemde iki ülke arasındaki bağların yeniden derinleştiğini söyledi.
Uluslararası ilişkilere hakim olan karşılıklı menfaat yaklaşımının aksine iki ülke arasında çok daha samimi bir ilişkinin söz konusu olduğunu ifade eden Varank, devamla şunları kaydetti: "Ülkelerimiz ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda pek çok tehditle karşı karşıya. Bir kısmı ortak bu tehditlere karşı biz Libya ile birlikte mücadele ediyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi daha sağlam bir temele oturtmak, her alanda iş birliğimizi üst basamaklara taşımakla mümkün. Biliyorsunuz bir süredir siyasi ve askeri alanda bunu geliştirmiş durumdayız.
Şimdi sırada ekonomi, teknoloji, girişimcilik ve diğer beşeri alanlarda somut projelerle ilerleme hedefimiz var. Tam da bu amaçla bugün Libya Merkez Bankası ile bir iş birliği protokolüne imza atacağız. Teknik ekiplerimiz detayları ve konu başlıklarını çalıştılar. Yatırımlar, girişimcilik ve teknoloji geliştirme alanlarında ortak işlere imza atacağız.
Biraz daha açmak gerekirse; Libya'daki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sunacağız, finansal hizmetlerin teknolojik kapasitesi ve derinliğini geliştireceğiz, finansal sistemde yeni gelişen teknolojilerin kullanım alanlarını birlikte çalışacağız, finansal teknolojilerin regülasyonunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacağız, yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gençlere yönelik teknoloji atölyeleri kuracağız. Bu noktada ülkemizde başarıyla yürüttüğümüz Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin eğitim içerikleri ve kapsamı yönlendirici olacak. Önümüzdeki günlerde özellikle teknoloji odaklı girişimleri desteklemek üzere girişim sermayesi fonları kurulması ya da ülkemizdeki fonlara yatırım yapılması hususunda da karşılıklı iş birliğine dönük adımlarımız olacak."
İş birliği protokolünün iki taraf için de hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyen Varank, "Libyalı kardeşlerimizin refahı, huzuru ve ekonomik kalkınması için beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Libya Merkez Bankası Başkanı: Türkiye'nin bankacılık sistemi gelişmiş ülkelerdeki bankacılık sistemiyle yarışır düzeyde
Libya Merkez Bankası Başkanı Elkaber de Türkiye'nin bankacılık sistemini yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin bankacılık alanında gelmiş olduğu seviyenin, gelişmiş ülkelerdeki bankacılık sistemiyle yarışır düzeyde olduğunu söyledi.
Türkiye-Libya arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihe dayandığını belirten Elkaber, "Libya Merkez Bankası'nın hem desteğe hem de kapasite artırımına ihtiyacı var. Libya Merkez Bankası'nın ve Libya'da mevcut bankacılık sisteminin bir kapasite artırımına ihtiyacı var. Bu hem teknik alanda hem de insan kaynakları alanında... Libya'da gençlere yönelik teknoloji merkezlerinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Finansal alanda da insan kaynağımıza yönelik eğitim merkezlerine ihtiyaç duyduğumuzu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından Bakan Varank ve Libya Merkez Bankası Başkanı Elkaber, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Libya Merkez Bankası arasında yatırım, girişimcilik ve teknolojik iş birliğinin artırılmasına yönelik iyi niyet anlaşmasını imzaladı.
İmzaların ardından heyetler arası görüşme basına kapalı devam etti.
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