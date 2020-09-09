Dolar/TL 7.4929 ile tarihi zirvesini yeniledi

Bu sabah saatlerinde 7.4927 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, 7.4929'a ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar/TL'de zirve seviyelerde işlemler devam ediyor. Bu sabah 7,4927 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, saat 11:50 itibarıyla tarihi zirvesini yenileyerek 7.4929'a ulaştı. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 8,8191'den satılıyor.

Üst üste 6. iş günü yükselen dolar endeksi, şu dakikalarda sınırlı düşüşle 93,5 seviyesine bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 6. iş günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1.1770 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 7 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 7 Ekim vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.