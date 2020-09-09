Otomobil fiyatlarında makas açıldı: Bazı modellerde ikinci eller, sıfırları geçti

İkinci el otomobil piyasasında suni fiyat artışları her geçen gün devam ediyor. Fabrikaların taleplere yetişememesi de fiyatları yukarı çekiyor.

Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.

Sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller şöyle:

- Fiat Egea 1.4 Fire

Sıfır fiyatı: 110.900 lira

İkinci el fiyatı: 148.000 lira

- Citroen C Elysee

Sıfır fiyatı: 163.750 lira

İkinci el fiyatı: 178.000 lira

- Renault Clio 1.0 SCe

Sıfır fiyatı: 133.900 lira

İkinci el fiyatı: 155.000 lira

- Volkswagen Polo 1.0

Sıfır fiyatı: 165.900 lira

İkinci el fiyatı: 200.000 lira

- Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik

Sıfır fiyatı: 162.100 lira

İkinci el fiyat: 216.000 lira

- Nissan Micra

Sıfır fiyatı: 161.400 lira

İkinci el fiyatı: 209.000 lira

- Hyundai i10 1.0 MPI

Sıfır fiyatı: 130.070 lira

İkinci el fiyatı: 145.000 lira

- Seat Ibiza

Sıfır fiyatı: 179.500 lira

İkinci el fiyatı: 212.000 lira