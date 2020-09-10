Christine Lagarde: Son gelen veriler ekonomik toparlanmaya işaret ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son gelen verilerin devam eden ekonomik toparlanmaya işaret ettiğini söyledi ve "Ekonomik toparlanmanın gücü, salgının gelecekteki gelişimine ve çevreleme politikalarının başarısına büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam ettiği için, önemli belirsizliklerle karşı karşıya kalıyor" dedi.

Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayı Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomilerde yurt içinden gelen talebin ciddi toparlanma gösterdiğini belirten Lagarde, son gelen verilerin devam eden toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Lagarde, "Ekonomik toparlanmanın gücü, salgının gelecekteki gelişimine ve çevreleme politikalarının başarısına büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam ettiği için önemli belirsizliklerle karşı karşıya kalıyor" dedi.

İmalat sanayisinin toparlanmaya devam ettiğini, hizmet sektöründe ise ivmenin son zamanlarda yavaşladığını aktaran Lagarde, belirsizliğin tüketici harcamaları ve şirket yatırımları üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Lagarde, "Büyüme için riskler aşağı yönlü" dedi.

Christine Lagarde, bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin değişmeyerek yüzde 0,3'te kaldığını, 2021 için yüzde 0,8'den yüzde 1'e yükseltildiğini, 2022 yılı için de yüzde 1,3'te sabit tutulduğunu aktardı.

Deflasyon riskinin haziranda yüksek olduğunu belirten Lagarde, ECB'nin eylüldeki tahminlerde ise deflasyon riski öngörmediğini söyledi.

Lagarde, ECB'nin bu yıl daralma tahminini yüzde 8,7'den yüzde 8'e indirdiğini, 2022 için büyüme beklentisini ise yüzde 5,2'den yüzde 5'e çektiğini bildirdi.

ECB'nin martta başlattığı Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) verimli ve etkili olduğunu savunan Lagarde, "Mevcut koşullarda 1 trilyon 350 milyar avroluk... PEPP'in tamamının kullanılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.