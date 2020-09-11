Uluslararası Finans Enstitüsü'nden küresel ekonomi için 'derin resesyon' beklentisi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 'derin bir resesyon' beklendiğini bildirerek küresel ekonominin yüzde 3.8 daralacağı tahmininde bulundu.

IIF'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının neden olduğu şok ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Kovid-19 şoku nedeniyle küresel ekonomide bu yıl 'derin bir resesyon' beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, küresel ekonominin yüzde 3.8 küçüleceği tahmin edildi.

Açıklamada, ekonomide bu yıl beklenen küçülmenin küresel finansal kriz dönemindeki daralmadan çok daha kötü olduğu belirtilerek, 2009'da küresel ekonominin yüzde 0.4 küçüldüğü anımsatıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde işletmelerin kapanması, imalat ve hizmet sektörülerinin darbe almasının Kovid-19 resesyonun çok daha kötü olmasında etkili olduğu ancak hikayenin tamamını yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, küresel faaliyete bakıldığında Çin ve Hindistan'ın 2020'deki derin resesyonu neredeyse açıkladığı aktarıldı.

Açıklamada, Çin'in 2009'daki büyük altyapı teşviğinin o dönemdeki emtia fiyatlarını ve büyümeyi artırdığı hatırlatıldı. Çin'in bu teşviği tekrarlamadığı belirtilen açıklamada, benzer bir teşvikin olmamasının gelişmekte olan piyasaların ekonomik görünümünde kilit bir faktör olduğu ifade edildi.

Hindistan ekonomisinin de 2009'da gösterdiği büyümenin aksine Kovid-19 salgını nedeniyle derin bir durgunluk yaşadığına işaret edilen açıklamada, bu iki ülkedeki durumun 2009'dakinden tamamen farklı ekonomik toparlanmanın işaretçisi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın ilk yarısına ilişkin görünümün iyi olmadığı ifade edildi. Gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde gelişmiş ekonomilerde bir önceki yıla göre yüzde 11.5 düştüğü, büyüklüklükleri nedeniyle Çin ve Hindistan hariç bırakıldığında yükselen piyasa ekonomilerinde ise yüzde 10 azaldığı kaydedildi.