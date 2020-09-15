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    Konut satışları ağustosta yüzde 54 arttı

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009151042847216-konut-satislari-agustosta-yuzde-54-artti/

    Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17.8 ile en yüksek paya sahip.

    Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408 oldu.

    Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10.1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6.5 pay ile İzmir izledi.

    Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

    İpotekli konut satışları

    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 122.6 artarak 76 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44.6 olarak gerçekleşti.

    İpotekli satışlarda İstanbul 15 bin 367 konut satışı ve yüzde 20.2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

    Diğer satış türleri sonucunda 94 bin 389 konut el değiştirdi

    Diğer konut satışları ağustos ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.6 artarak 94 bin 389 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 925 konut satışı ve yüzde 15.8 pay ile ilk sıraya yerleşti.

    İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 49.3 oldu. Ankara 8 bin 10 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 518 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Hakkari oldu.

    Konut satışlarında 52 bin 123 konut ilk defa satıldı

    Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artarak 52 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.6 oldu.

    İlk satışlarda İstanbul 8 bin 103 konut satışı ve yüzde 15.5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 891 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 193 konut satışı ile İzmir izledi.

    İkinci el konut satışlarında 118 bin 285 konut el değiştirdi

    Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.2 artış göstererek 118 bin 285 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 22 bin 189 konut satışı ve yüzde 18.8 pay ile ilk sıraya yerleşti.

    İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73.3 oldu. Ankara 13 bin 240 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 7 bin 952 konut satışı ile İzmir izledi.

    Yabancılara 3 bin 893 konut satışı gerçekleşti

    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.0 artarak 3 bin 893 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2020'de ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 784 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara, 148 konut satışı ile Mersin ve 133 konut satışı ile Yalova izledi.

    Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 640 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla 592 konut ile Irak, 366 konut ile Rusya Federasyonu, 156 konut ile Afganistan ve 154 konut ile Azerbaycan izledi.

    Etiketler:
    Şırnak, Ardahan, İpotekli konut, Ankara, İstanbul, İzmir, Hakkari, Azerbaycan, Afganistan, İran, Rusya, Irak, Türkiye, Konut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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