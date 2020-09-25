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    Kredi kartı

    Bankada parası ve altını olan yüksek kredi kartı limiti alabilecek

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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009251042916164-bankada-parasi-ve-altini-olan-yuksek-kredi-karti-limiti-alabilecek/

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yeni düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolu açıldı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, pek çok sektörü etkilerken vatandaşların tüketim davranışlarında da değişimleri beraberinde getirdi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde tüketiciler elektronik ticaret ve mobil uygulamalar yoluyla ihtiyaçlarını karşıladı.

    Bankacılık ve perakende sektörü, salgın döneminde teknoloji kullanımının en yoğun olduğu sektörlerin başında geldi. Salgın döneminde bankaların mobil uygulamalarını ve temassız kartları kullananların sayısı artış gösterirken, normalleşmenin başlamasıyla beraber vatandaşlar mobil şube ve temassız ödeme alışkanlıklarını devam ettiriyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haziran ayındaki düzenlemesiyle kredi kartı sözleşmelerinin uzaktan erişim araçlarıyla imzalanmasının yolunu açmıştı. BDDK'nın bugünkü düzenlemesiyle de kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilecek.

    Analistler, ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limitinin 2 bin lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

    BDDK'nın söz konusu düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolunun açıldığını ifade eden analistler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 31.3 seviyesinde kayıt dışı çalışan bulunduğunu ve bunların resmi olarak bankalara belge sunamadığını ancak bu kişilerin bankalarda mevduatının bulunduğuna dikkati çekti.

    Analistler, asgari ücretten bordrosu düzenlenen ancak aylık kazancı daha fazla olan kişilerin de yüksek limitli kredi kartı alamadığını söyledi.

    Hem mevduat sahiplerinin hem de aylık gelirini tam olarak belgeleyemeyen kişilerin ilgili düzenlemeyle kredi kartı edinebilmesinin kredi kartı adedi ve hacminin gelecek dönemlerde artmasına katkı sağlayacağını dile getiren analistler, kartlı ödeme sisteminin, kayıt dışı ekonominin sisteme dahil edilmesi, vergi gelirlerinin artması, ekonomide canlılık yaratarak büyümeye katkı sağlaması, banka müşterisi olmayan kesimin finansal sisteme dahil edilmesi gibi birçok ekonomik ve toplumsal faydasının olduğunu kaydetti.

    Bireysel kredi kart bakiyesi 6 ayda 12.8 milyar lira arttı

    AA'nın BDDK verilerinden derlediği bilgiye göre 18 Eylül itibarıyla bireysel kredi kartlarının bakiyesi 129.3 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl sonunda 115.4 milyar lira olan bireysel kredi kart bakiyesi, 8.5 ayda 13.8 milyar lira artış gösterdi.

    İlk Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı mart ayı baz alındığında bireysel kredi kart bakiyesi, yaklaşık 6 aylık dönemde 12.8 milyar lira, kurumsal kredi kart bakiyesi de 11.3 milyar lira yükseldi.

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ağustos ayı verilerine göre Türkiye'de 72.6 milyon adet kredi kartı, 176 milyon adet banka kartı olmak üzere toplam kart sayısı ise 248.6 milyon adet civarında bulunuyor.

    Etiketler:
    Koronavirüs, düzenleme, Altın, Limit, Kredi kartı, TÜİK, BDDK
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