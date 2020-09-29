YEP öncesi piyasalarda son durum: Dolar 7.84, euro 9.12, sterlin 10.05

Türkiye'de piyasalar, Yeni Ekonomik Program'a (YEP) odaklanırken Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında sınırlı da olsa değer kaybını sürdürüyor. Dolar/TL 7.84 seviyesinde, euro/TL 9.12'nin üzerinde. Dün 10 lirayı aşar sterlin ise 10.05'in üzerinde.

Piyasalar bugün açıklanacak olan Yeni Ekonomik Program'a (YEP) odaklanmış durumda. Dün yaşanan hızlı yükselişlerle dikkat çeken döviz kurlarında bugün de yukarı yönlü seyir söz konusu.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.4 üzerinde 7.8380'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 9.12'den el değiştiriyor. Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomik Program (YEP) bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açı

klanacak.

Altın yatay, petrol düşüyor

Altın fiyatları doların son iki ayın zirvesinden gerilemesiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.880 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.2 değer kazanarak 1.885 dolar seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları koronavirüs salgını nedeniyle talep üzerindeki oluşan baskının süreceğine yönelik endişelerin ABD'nin yardım paketi açıklayacağına yönelik umutları gölgede bırakmasıyla geriledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 17 sent gerileyerek 42.26 dolardan işlem gördü. Aralık ayı vadeli işlemler ise yüzde 0.4 değer kaybederek 42.68 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.5 gerileyerek 40.38 dolar seviyesinden işlem gördü.