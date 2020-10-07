Dolar ve euro rekor tazeledi

Eylül ayı başından bu yana 7.77-7.78 bandında dalgalanan dolar/TL kuru, bugün 7.85 seviyelerine doğru hareketlendi ve rekor tazeledi. Benzer bir şekilde euro/TL de 9.8677 ile yeni zirvesini gördü.

Eylül ayının ilk 4 işlem gününde 7.77 ile 7.78 civarında sakin kalmayı başaran döviz piyasaları bugün tekrar hareketlendi.

Jeopolitik risklerle yukarı yönlenen dolar/TL 7.87'ye dayandı ve rekor tazeledi. Euro/TL ise dünkü 9.15'li seviyelerden 9.25'in üzerine kadar tırmandı ve tarihi zirvesini test etti.

Dünya'nın aktardığına göre dolar/TL 7.8697 ile rekorunu yenilerken, euro/TL de 9.8667 ile zirvesini güncelledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, ABD'deki teşvik paketi, jeopolitik gelişmeler ve koronavirüs aşısına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.