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    İkinci el otomobil

    İlana çıkan ikinci el araçların yüzde 64'ü satıldı

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    Ekonomi
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    Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, eylülde ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84 artarken, ilana çıkan araçların yüzde 64'ü alıcı buldu.

    İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında ilana çıkan araçların yüzde 64'ü satıldı.

    Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.

    Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.

    İlana çıkan araç sayısı arttı

    Eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 84 artışla 300 bin 946 adet olarak gerçekleşti.

    İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 64’ü, başka bir ifadeyle, ilana çıkan her 10 araçtan 6'sı satıldı. 

    Satılan araçların yüzde 24.5’i 1-4 yaş aralığında 

    Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 67 bin 306 adetlik satış ve yüzde 41.9 pay ile C segmenti oldu. Bu dönemde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

    Eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 24.5’ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 49.3’ünü 5-10 yaşındaki araçlar,ve yüzde 26.2’sini de 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu.

    Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

    Eylülde, 2. el online pazarda araç fiyatları geçen aya göre yüzde 12.7, "100" olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 yılının aralık ayına göre de ortalama yüzde 49.1 artış belirlendi.

    İlk 9 ayda satışlar yüzde 26 yükseldi

    Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde (Ocak-Eylül 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 593 bin 856 adet satış yapıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Geçen sene aynı dönemde 1 milyon 268 bin 200 adet satış gerçekleşmişti.

    Ocak-Eylül döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.

    Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor

    Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

    İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında 'satış' olarak sınıflandırılıyor.

    Etiketler:
    Analiz, veri, INDICATA, TL, Dolar, Eylül, Ekonomi, Türkiye, ikinci el otomobil, ikinci el
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