CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün son yıllarda bebek maması fiyatlarında gerçekleşen artışa dikkat çekerek, bunun nedenine ilişkin verdiği soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yanıt verdi.

Duvar'ın haberine göre, Gök’ün, “2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında bebek maması fiyatlarına yapılan zamları açıklar mısınız?” sorularının da yer aldığı önergeyi yanıtlayan Bakan Pekcan, artışın nedeni olarak döviz kurlarındaki artışı işaret etti.

CHP’li Gök’ün son dört yıl içerisinde bebek mamalarındaki artışın nedenini sorduğu önergesine yanıt veren Pekcan, “Bakanlığımızca ekonomik gelişmelere ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan resmi veriler göz önünde bulundurularak ilgili neticesinde elde edilen verilerle hazırlanan inceleme sonuçları temel alınarak, sektörde yerli üretimin oldukça sınırlı olması ve ithal malların hakimiyeti nedeniyle ithal girdilerinden oluşan ürün fiyatının temel olarak döviz kurlarnındaki değişiklikler nedeniyle arttığı anlaşılmıştır” dedi.

Pekcan: Bebek mamasındaki fiyat artışı kurdan https://t.co/jNArIDVUxy — Levent Gök (@goklevent) October 9, 2020

​Marketlerde alarm takılması

Gök’ün, “2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında meydana gelen bebek maması ve bebek bezi hırsızlığı olaylarının sayılarını açıklar mısınız?” ve “Bebek maması ve bebek bezlerine hangi tarihten itibaren marketlerde alarm takılmaktadır?” sorularına ilişkin ise Bakan Pekcan, “Bebek maması ve bebek bezi ürünlerine alarm takılması uygulamasının ise piyasa içi alınan bir önlem olduğu tespit edilmiştir” yanıtını verdi.

Gök, Albayrak'ın sözlerini hatırlattı

Geçen Ağustos ayında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan'ın "Dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna, ''Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı? '' ifadeleriyle yanıt vermişti.

Pekcan’ın yanıtını değerlendiren CHP Milletvekili Gök ise, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın döviz kurlarındaki değişikliklerin dikkate alınmaması tavsiyelerinin aksine döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların halkın ekonomisine doğrudan etki ettiğini itiraf eden Ticaret Bakanı, bebek maması ve bebek bezi ürünlerine alarm takılması uygulamasını piyasa içi bir önlem olarak nitelendirmiştir. ‘Piyasa içi önlem’ ifadesinin içeriği ve kapsamı anlaşılamamakta, iktidar ülkemizin yaşadığı bu yıkıcı ekonomik krizdeki sorumluluğunu ısrarla reddetmektedir” dedi. (DUVAR)