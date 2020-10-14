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    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva

    IMF Başkanı Georgieva: Kriz 28 trilyon dolara mal olabilir

    © AFP 2020 / Samuel Corum
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202010141043030405-imf-baskani-georgieva-kriz-28-trilyon-dolara-mal-olabilir/

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ekonomik ve finansal istikrar için sağlanan desteklerin bir süre daha kritik bir öneme sahip olacağını belirterek, "Fişi çok erken çekerseniz, kendi kendinize ciddi zarar verme riski alırsınız" dedi. 

    Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi.

    Bir milyonu aşkın kişinin canını alan ve ekonomileri tersine çeviren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle hala mücadele edildiğini belirten Georgieva, son birkaç aydaki tablonun daha az vahim olduğunu ancak Büyük Buhran'dan bu yana en kötü küresel resesyonun öngörülmeye devam edildiğini söyledi.

    Georgieva, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralmasının beklendiğini anımsatarak, "Kriz, gelecek beş yıl içinde, üretim kayıplarında tahmini 28 trilyon dolara mal olabilir." ifadesini kullandı.

    'Fişi çok erken çekerseniz, risk alırsınız'

    Görünüme ilişkin tahminlerine yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayan Georgieva, "2021'de kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörüyoruz, büyümenin yüzde 5,2 olması bekleniyor." diye konuştu.

    Georgieva, tüm ülkelerin zor, düzensiz, belirsiz ve aksaklıklara açık bir "uzun tırmanış" ile karşı karşıya olduğunu yineleyerek, krizi aşmaya yönelik politika önlemlerine değindi.

    Yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak için gerekli önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, şunları kaydetti:

    "Kalıcı bir ekonomik toparlanma ancak pandemiyi her yerde yenersek mümkündür. Hayati sağlık önlemlerini artırmak şarttır. Hane halklarına ve şirketlere mali ve parasal destekte olduğu gibi, kredi garantileri ve ücret sübvansiyonları gibi yaşam hatları, ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak için muhtemelen bir süre daha kritik olacak. Fişi çok erken çekerseniz, kendi kendinize ciddi zarar verme riski alırsınız."

    'Kamu yatırımları oyunun kurallarını değiştirebilir'

    Georgieva, daha dayanıklı ve kapsayıcı bir ekonominin inşa edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yeni araştırmamız, özellikle yeşil projeler ve dijital altyapıya yapılan kamu yatırımlarının oyunun kurallarını değiştirebileceğini gösteriyor. Verimliliği ve gelirleri artırırken milyonlarca yeni iş yaratma potansiyeli taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Küresel kamu borcunun GSYH'ye oranın 2021'de yüzde 100 gibi rekor bir yüksekliğe ulaşmasının beklendiğine dikkati çeken Georgieva, bu konuyu orta vadede çözmenin kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

    Georgieva, birçok düşük gelirli ülke için acil eylem gerektiğinin altını çizerek, bu ülkelerin daha fazla hibeye, imtiyazlı krediye ve borç ertelemesine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

    'Tıbbi çözümlerdeki ilerleme toparlanmayı hızlandırabilir'

    Özellikle aşının geliştirilmesi ve dağıtımında her zamankinden daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, "Tıbbi çözümlerdeki daha hızlı ilerleme toparlanmayı hızlandırabilir, 2025 yılına kadar küresel gelire yaklaşık 9 trilyon dolar katabilir. Bu da daha yoksul ve daha zengin ülkeler arasındaki gelir farkını daraltmaya yardımcı olabilir." dedi. 

    IMF'nin krizin başlangıcından bu yana 280 milyar doları aşkın borç taahhüdünde bulunduğunu kaydeden Georgieva, üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitelerinde hala önemli kaynakları olduğunu aktardı. 

    Georgieva, 81 ülkeye finansman sağladıklarını belirterek, en yoksul üye ülkeler için borç servisinde uzatmaya gittiklerini, imtiyazlı, sıfır faizli kredileri desteklemek için ilave 21 milyar dolar ayırdıklarını anlattı. 

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