Bakan Dönmez doğalgaz rezerviyle ilgili konuştu: Bu yıl denizlerde dünyanın en büyük keşfi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarından sonra 405 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığını hatırlattı. Dönmez, "Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarından sonra 405 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığını hatırlattı ve "Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor" dedi.

Dönmez, "Tuna 1 arama çalışmaları bitti. Bundan sonra tamamlama çalışmaları olacak. Aynı sahada yeni aramalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz burada 40'a yakın arama kuyusu açacağız. Karadeniz'deki arama çalışmalarımız yabancı şirketlerle beraber 2000'li yıllarda başladı. O tarihlerden bu zamana kadar 33 bin metre kare sismik arama gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bulunan gazın ne zaman vatandaşa ulaştırılacağı sorusu üzerine "Çalışmalara tam gaz başladık 2023 yılında vatandaşımıza ulaştıracağız. Şu an çalışmaları kendimiz yürütüyoruz" ifadesini kullanan Dönmez, dünyanın her yerinde olduğu gibi teknolojik ekipmanların tedariği için yurt dışı firmalardan da destek alınabileceğini belirtti.

Dönmez, Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalarla ilgili olarak da şunları söyledi: