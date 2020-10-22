Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit tuttu. Kararın ardından sabah saatlerinde 7.80 seviyelerinde seyreden dolar/TL kuru 7.93'ü aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizinde (bir hafta vadeli repo faizi) bir değişikliğe gitmedi. Böylece politika faiz oranı yüzde 10.25'te sabit kaldı.

Açıklamada, "Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir" ifadesine yer verildi.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltilmişti.

22 Ekim 2020 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.

Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlendi. — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) October 22, 2020

​Piyasalarda yapılan tüm anketlerde katılımcıların neredeyse tamamı faizlerde artışa gidilmesini bekliyordu. Faiz kararının ardından dolar/TL kurunda yükseliş yaşandı. Sabah saatlerinde 7.80 seviyelerinde işlem gören kur, kararın ardından dakikalar içinde 7.9330'a yükseldi. Kur saat 14:25 itibariyle 7.9738'den işlem görüyor.

22 Ekim 2020 Tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı: https://t.co/3s52ZRFh9l pic.twitter.com/Zg6YjP7ku0 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) October 22, 2020

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