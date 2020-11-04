Facebook, Instagram ve Twitter başta olmak üzere temsilci atamayan platformlara 10'ar milyon TL ceza

Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.

Başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.

Kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak adlandırılan bu düzenleme ile ilgili birçok yanlış bilginin dolaşımda olduğunu üzülerek görüyorum.



Peki sosyal medya şirketlerinden talep ettiklerimiz nelerdi?👇 pic.twitter.com/NHGXOSPBc5 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 4, 2020

​Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta facebook, instagram, twitter, periscope, youtube ve tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 4, 2020

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