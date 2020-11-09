Sonuç odaklı ekonomi politikalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, SAHA EXPO açılış programına katıldı.

Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

"Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

"YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız."