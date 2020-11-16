Kayıt
12:51 16 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla: Büyük şirketlerin halka arz endişelerini gidermek için görüşmeler yapıyoruz

    © AA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104043/83/1040438341_0:92:1200:767_1200x675_80_0_0_c06c4eafee6fb812d33218433f06138b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011161043232269-borsa-istanbul-genel-muduru-atilla-buyuk-sirketlerin-halka-arz-endiselerini-gidermek-icin/

    Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, büyük şirketlerin halka arz sürecindeki kaygılarını gidermek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

    Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Bloomberg HT'ye borsa gündemindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Atilla, "Kıymetli Madenler Swap pazarına neden ihtiyaç duyuldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Kıymetli Madenler Swap pazarı zaten vardı. Biz Borsa İstanbul çatısında daha da geliştirmek istedik. Bu piyasanın likit olması spot piyasayı da etkileyecek. Ellerinde altın bulunan finansal kurumların atıl kalan kısımları yurtdışında değerlendirdiklerini biliyordum. Bunu ülke içinde değerlendirmelerine imkan sağlayacak bir yapı oluşturmalarını sağladık. Likidite ve kurumların finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik ister dolar, ister TL, ister euro şeklinde atıl altınlarını burada kullanıp değerlendirebilecekler."

    'Yatırımcıların piyasalarda kalmasını istiyoruz'

    "Bireysel yatırımcılardaki artış çok sevindirici bir gelişme" diyen Atilla, bunu tek nedene bağlamanın doğru olmadığını söyledi:

    "Global konjonktürün de etkisi var, pandemin de etkisi var, sermaye piyasalarına duyulan güvenin de etkisi var. Elimizden geleni yaparak şu andaki yatırımcıların piyasalarda kalmasını istiyoruz."

    Atilla, "Biz Borsa İstanbul olarak şirketleri yakından izliyoruz. Mali yapılarında ciddi bozulma olan şirketleri yakın izleme pazarına alarak takip ediyoruz. Yatırımcılarımızın da Borsa İstanbul'un bu kararlarını takip etmelerini rica ediyorum. Belli bir dönem geçtikten sonra eğer mali yapılarda herhangi bir düzelme eğilimi görmüyorsak, maalesef bunları borsa İstanbul platformundan alıyoruz. Bu anonim şirket ortaklığı olduğu için pay sahipleri haklarını korumaya devam ediyor. Sadece Borsa İstanbul platformlarında işlem görme imkanları kalmıyor. Bütün yatırımcıları korumak adına yapıyoruz" dedi.

    'Sadeleştirmenin faydalı olduğunu düşünüyorum'

    Hakan Atilla, "Pay piyasasını sadeleştirme çalışmalarının ve yapılan gruplandırmaların devamı gelecek mi? Şu ana kadar yapılan sadeleştirmeden aldığınız sonuçlardan memnun musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Yılda belli dönemlerde bunu gözden geçireceğiz, bazı özel şirketler ana pazardan yıldız pazara veya yıldız pazardan ana pazara değişim gösterebiliyorlar. Bunu yılın belli sürelerinde tekrar gözden geçirip duyuracağız. Sadeleştirmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu sınıflandırma hem risk profili hakkında hem şirketlerin işlem hakkının derinliği hakkında hem de teminat yapıları hakkında iyi fikirler veriyor."

    © AA
    SPK Başkanı Taşkesenlioğlu uyardı: Borsa bir oyun değildir
    "Büyükler neden halka arza gelmiyor?" sorusunu da cevaplayan Atilla, şunları söyledi:

    "Benim bu konuda kamuoyuyla bilgi paylaşmam doğru olmaz ama tabii ki görüşüyoruz. İkna etmeye çalıştığımız şirketler de oluyor. Onları kendi şirketlerine ve sahiplerinin baz teşkil eden kriterlerine biz elimizden geldiğince izah etmeye çalışıyoruz. Endişe teşkil eden unsurları gidermeye çalışıyoruz ama nihayetinde karar şirket yönetimlerine aittir. Biz Borsa İstanbul olarak görmekten memnuniyet duyarız."

    Atilla, borsanın halka arzıyla ilgili çalışmalar konusunda da, "Borsanın halka arzının borsa yönetiminin bir kararı değil daha ziyade Varlık Fonu'nun vereceği bir insiyatif çünkü borsanın yüzde 90’nına yakı varlık fonuna ait dolayısıyla bu kararı ana hissedar olarak onların alması gerekiyor. Biz hazırız ama takdir Varlık Fonu'na aittir" dedi.

    Etiketler:
    Varlık Fonu, swap işlemleri, Yatırım, Ekonomi, Türkiye, Bloomberg HT, Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Fransa, protesto -koronavirüs - kilise
    Fransa'da Katolikler koronavirüs tedbirlerini sokakta ayinle protesto etti
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet