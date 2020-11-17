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    Kısa vadeli dış borç 134 milyar dolara yükseldi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011171043242933-kisa-vadeli-dis-borc--134-milyar-dolara-yukseldi/

    Kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 8.8 artarak 134 milyar dolara çıktı.

    Merkez Bankası tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2019 sonuna kıyasla yüzde 8.8 artarak 134 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

    Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.9 artışla 57.1 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.8 azalışla 55.9 milyar dolara indi.

    Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 21.4 artarak 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.7 yükselerek 21.4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 15.6 azalarak 11.5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 8.7 artarak 14.8 milyar dolara yükseldi. 

    Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, eylülde 2019 sonuna göre yüzde 0.1 artarak 50.7 milyar dolara çıktı.

    Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 86.8 milyar dolar

    Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, eylülde 2019 sonuna kıyasla yüzde 4.7 artarak 26,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.3 azalarak 86.8 milyar dolara indi.

    Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 27 artarak 57.5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2 azalarak 75.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

    Geçen yılın sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları eylülde 502 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 103 milyon dolar oldu.

    Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 43.2'si dolar, yüzde 29'u euro, yüzde 12.3'ü TL ve yüzde 15.5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

    Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

    Söz konusu stokun 15.1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

    Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22.6, Merkez Bankası'nın yüzde 11.5, özel sektörün ise yüzde 65.9 paya sahip olduğu görüldü.

    Etiketler:
    Türk Lirası, Dolar, Euro, Döviz, Merkez Bankası, Ekonomi, Özel sektör, Türkiye, dış borç, Dış borçlanma
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