TÜSİAD'dan faiz kararıyla ilgili açıklama: Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret

TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin "Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası'nın faiz kararını olumlu karşılayan TÜSİAD, "Yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işaret. Kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adımın, yeni bir döneme girildiğinin önemli bir işareti olduğunu bildirdi.

TÜSİAD'ın açıklaması şöyle:

"Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adım yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işarettir. Enflasyonla mücadelede atılacak olan her adım, finansal piyasalarla olan ayrışmanın yerini piyasa ile uyumlu bir sürece bırakacak, ekonomimizi ve orta vadeli istihdam gelişimini destekleyecektir. Öte yandan; TCMB politikası ve enflasyonla mücadele, Türkiye ekonomisinin geçmiş olduğu bu zor dönemdeki sorunlardan yalnızca bir tanesidir. TL’ye olan güvenin tesis edilmesi ve ekonominin yeniden sağlam temellere oturması için, serbest piyasa ilkelerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç vardır. Kurumların bağımsızlıklarının ve liyakata dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inanıyoruz."

TÜSİAD Merkez Bankası’nın kararının ardından bir açıklama yaptı.



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