ABD Hazine Bakanlığı, Fed'den kullanılmayan Kovid-19 fonlarını iade etmesini istedi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarına ilişkin Fed Başkanı Jerome Powell'a bir mektup gönderdi.
Mnuchin, mektupta "Fed'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Söz konusu fonların iadesiyle Kongre'nin 455 milyar doları tahsis edebileceğini belirten Mnuchin, kredi programlarının yeniden gerekmesi halinde Fed'in Hazine Bakanlığı'ndan talepte bulunabileceğini kaydetti.
Treasury Sec. Mnuchin is asking the Fed to return its unused Cares Act money to the Treasury Department, which will let Congress reallocate $455 billion.— Rachel Leah Siegel (@rachsieg) November 19, 2020
Background here from me + @JStein_WaPo: https://t.co/SGrKgjqB1q pic.twitter.com/H62Jdc0lN2
Fed'den yapılan açıklamada ise "Fed, Kovid-19 salgını sırasında kurulan tüm acil durum tesislerinin, hala gergin ve kırılgan ekonomimiz için bir destek olarak hizmet etmeye devam etmesini tercih ederdi" değerlendirmesinde bulunuldu.
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