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    Dolar/TL'de aktif rasyosuna rağmen hızlı artış: 8.05'e kadar yükseldi

    © REUTERS
    Ekonomi
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    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aktif rasyosu düzenlemesiyle birlikte 7.90'ın altına gerileyen dolar/TL kuru, öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçerek 8.05'i gördü.

    Ekonomi yönetiminin değişimi ve piyasalara verilen olumlu mesajlar ve faiz kararı derken Türk Lirası'nda yaşana güçlü değer artışı bu hafta tersine döndü.

    Haftanın ilk gününde dolar/TL, geçtiğimiz hafta gördüğü iki ayın en düşük seviyesi olan 7.50'nin yüzde 6 üzerine koydu ve 7.95'e kadar tırmandı. Döviz kurları bu sabah da benzer seviyelerde seyrederken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) bir normalleşme hamlesi daha geldi.

    BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinden 31 Aralık itibarıyla vazgeçileceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte kurlarda ani bir geri çekilme yaşandı. Dolar/TL, 7.94'lerden 7.87'ye kadar inerken euro/TL 9.41'den 9.30'a geriledi.  

    Gün ortasında yönünü yukarı çeviren dolar/TL, 12:27'de 8.0502'yi gördü. Sonrasında yeniden 8 liranın altına inen dolar/TL 7.95 düzeyinde dengelendi. Saat 14:10 itibarıyla, dolar/TL 7.9590'dan; euro/TL ise 9.4585'ten el değiştiriyordu

    10 yıllık tahvil ihalesinde faiz 12.32 oldu

    Yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın 475 baz puan faiz artırımının ardından bugün 10 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirildi. Yeni gösterge olacak 10 yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili 28 aylık aranın ardından ilk kez ihraç edildi. Böylece vade ilk kez 2030'lu yıllara uzarken ihalede ortalama faiz yüzde 12.32 oldu .

    Yine bugün 7 yıl (2.548 Gün) vadeli değişken faizli tahvil de ilk kez satıldı. Tahvil 17 Kasım 2027 itfa tarihli ihale 6 ayda bir kupon ödemeli olarak gerçekleşti. 7 yıllık tahvilde ortalama faiz ise yüzde 6.86 oldu.

    Petrol 50 dolara yaklaşıyor; altın 4 ayın dibinde

    Petrol fiyatları, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın ardından AstraZeneca-Oxford Üniversitesi'nin de koronavirüse karşı iddialı bir aşı ortaya koymasının etkisi ile 46 doları aşarak Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Altın fiyatları ise aşıyla birlikte salgına dair belirsizliklerin azalmasıya 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.821 dolara geriledi. 

    '2021’de kurun yavaş yavaş bir bant içinde dalgalanacağını görebileceğiz'

    Bloomberg HT’ye konuk olan Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci, aktif rasyosu uygulamasının kaldırılma kararının kur üzerindeki etkisini değerlendirdi.

    Son bir yılda kurun yükselmesini hedge etmek durumunda kalan sanayiciler ve şirketler olduğunu söyleyen Penbeci, şimdi tersi durumda, düşüşü hedge edecek ihracatçı bazı şirketlerin bu konuma gelebileceğini ifade etti.

    Penbeci, "Bu arada, Merkez Bankası’nın tekrar rezervlerini biriktirmeye başlayacak olması sebebiyle 2021’de kurun yavaş yavaş bir bant içinde dalgalanacağını görebileceğiz. Bu öngörülebilirlik birçok konuda hem sanayiciyi, şirketleri ve yatırımcıları rahatlatabilecek bir ortam sağlayacak" dedi.

    Etiketler:
    Merkez Bankası, Dalga, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BDDK, Ekonomi, TL, Dolar
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