TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Reform adımlarının atılacağına inanıyoruz

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yaptıkları görüşmeye ilişkin olarak "Yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.