TVF CEO'su Sönmez: BIST'te TVF'nin payı yüzde 51'in altına düşmeyecek

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez, fonun gündeminde yer alan son gelişmeleri Bloomberg HT yayınında değerlendirdi.

Sönmez 2021'de yeni bono ihracı sürecine girileceğini, 18-24 ayda bir Varlık Fonu'ndan bono ihracı görüleceğini belirtti.

Sönmez, "2021'de yeni bono ihracı sürecine gireceğiz. Yatırımcı bizi tanıdı. 2021'de daha hızlı bir şekilde finansalları toparlayarak doğru bir pencerede yola çıkacağız. Çünkü Varlık Fonu Hazine kadar olmasa da piyasaya sürekli gelen bir oyuncu olacak. Her 18-24 ayda fonun bir bonosunu göreceksiniz. Altyapısını hazırlamış durumdayız. Bizim için bononun fiyatı ve tutarından daha önemli olan bir şey var. Yatırımcı bazını oluşturmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Sönmez, iptal edilen eurobond süreciyle ilgili “Maliyetler istediğimiz noktada oluşmadı” değerlendirmesini yaptı.

Sönmez, Ziraat’in Çukurova’ya verdiği 1.6 milyar dolarlık kredinin de Turkcell hisse devriyle birlikte TVF tarafından devralındığı bilgisini verdi.

'Turkcell’in değerinin gelecekte hayal edilemeyecek yerlere geleceğini inanıyorum'

Sönmez “Turkcell’in çarpanı 3-4’lerde, bunun 8’lerde olması gerekir. Turkcell’in değerinin gelecekte hayal edilemeyecek yerlere geleceğini inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sönmez, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar Yatırım Otoritesi’ne devrine ilişkin 200 milyon dolarlık ödemenin Türkiye Varlık Fonu hesaplarına geldiğini belirtti. Sönmez geçmişte EBRD'nin borsadaki payını Katar Yatırım Otoritesi'ne yapılan satıştan çok daha düşük bir tutara aldıklarını ifade etti.

Sönmez, Borsa İstanbul'un iki yıl içinde halka arzının da söz konusu olabileceğini söyledi. Sönmez, fonun borsadaki payının yüzde 51'in altına düşmeyeceğini belirtti.

TPAO ve Botaş'ın halka arzı konusundaki soruya Sönmez bu iki şirketin halka arzını değer oluşmadan yapmak istemediklerini söyledi.