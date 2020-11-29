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    CHP'li vekilden soru önergesi: Türkiye'nin su yönetimi Katar'a mı devredildi?

    © AA / Mehmet Akif Parlak
    Türkiye
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    Türkiye ile Katar arasında 'Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandığının kamuoyuna yansıdığını dile getiren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Ülkemizin su kaynakları yönetimini Katar'a devrettiği ileri sürülen, ulusal egemenliğimizi hiçe saydığı belirtilen bu anlaşmanın iptalini talep ediyoruz" dedi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Katar'la imzalanan anlaşmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sundu.

    Cumhuriyet'in haberine göre Ayhan Barut, "Yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyun önemi ortadadır. Bu nedenle ve ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerce, su ve su kaynaklarının korunması, savunulması, doğru kullanılması, herkesçe erişilebilir bir hak olması için hepimize sorumluluklar düşüyor. Maalesef ülkemiz sanılanın aksine su zengini bir ülke değil ve su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor. Devlet Su İşleri'nin resmi sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye'de yıllık kişi başına düşen su miktarı yaklaşık 1519 metreküp. Bu miktar ile de Türkiye, su kıtlığı çeken ülkeler kategorisinde yer alıyor" dedi.

    Türkiye'de su ve su kaynaklarının korunması, herkese yeterli su hakkı için çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

    "Ülkemizde su ve su kaynaklarının korunması, yaşanan sorunların çözümü için çalışma yapılmasını beklerken Türkiye ile Katar arasında, 'Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandığı kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu anlaşmanın ülkemiz, su yönetimimiz ve su kaynaklarımız açısından hangi sonuçları doğuracağı bilinmemektedir. Bir çöl ülkesi olan Katar’ın su ihtiyacını büyük ölçüde deniz suyunu arıtarak karşılamaya çalıştığı dile getirilirken, yapılan anlaşmayla kimin suyundan söz edildiği, hangi suyun nasıl yönetileceğine dair bilinmezlikler tedirginlik yaratıyor. Pandemi döneminde gıda güvenliği ve egemenliğinin daha da anlaşıldığı bir süreçte yapılan anlaşmayla ilgili ulusal çıkarlarımız ve su varlığımız ile su kaynaklarımız açısından ortaya çıkan bilinmezliklerin bitirilmesi gerekiyor. Gelecekte suyun öneminin daha da artacağı, su kıtlıkları nedeniyle petrolden çok daha kıymetli olacağı ortada olan suyun korunması noktasında yapılan anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz. Ülkemizin su kaynakları yönetimini Katar'a devrettiği ileri sürülen, ulusal egemenliğimizi hiçe saydığı belirtilen bu anlaşmanın iptalini talep ediyoruz." 

    'Anlaşmanın içeriğini kamuoyuna açıklayacak mısınız?'

    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması talebiyle Meclis'e verdiği önerge şu sorulara yanıt istendi:

    1- Ülkemizde yıllık kişi başına düşen su miktarı ne kadardır? Bu miktarın, gelecek planlaması yapılarak ne yönde ve ölçüde değişebileceği öngörülmektedir?

    2- Ülkemizin su kaynakları mevcut durumda yeterli görülmekte midir?

    3- Türkiye'de su kaynaklarının tespiti ve durumu hakkında bakanlığınızca yapılan bir çalışma söz konusu mudur? Eğer böyle bir çalışma var ise sonuçlarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

    4- Türkiye'de su ve su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi, herkese yeterli su hakkı için spesifik olarak herhangi bir çalışmanız var mıdır?

    5- Evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla her geçen gün kirlendiği tespit edilen su kaynaklarımızın korunup geliştirilmesi amacıyla, Türkiye'de yıllık yağış miktarı, suyun buharlaşma oranları, barajların doluluk oranları, tarımsal sulama, içme suyu ve sanayide kullanılan su miktarlarının belirlenmesi için veri kaydı oluşturuyor musunuz, eğer varsa bilgileri paylaşabilir misiniz?

    6- Türkiye ile Katar arasında imzalandığı duyurulan 'Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın içeriğinde neler vardır?

    7- Söz konusu anlaşma ile ne amaçlanmaktadır? Böyle bir anlaşma gereksinimi nasıl ve niçin ortaya çıkmıştır?

    8- Su kaynakları yönetiminin bu anlaşmayla tamamen Katar'a devredildiği doğru mudur, eğer doğruysa kamuoyunun beklentisi doğrultusunda söz konusu anlaşmayı iptal edecek misiniz?

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