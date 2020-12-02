7 bankanın çalışma saatleri değişti

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda bankalar da çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Buna göre, Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi ve İş Bankası tüm şubelerinde 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 arasında çalışacak.

Bankalar mesai saatlerinin değiştiğini müşterilerine aşağıdaki mesajlarla açıkladı: