7 bankanın çalışma saatleri değişti

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda bankalar da çalışma saatlerini yeniden düzenledi.
Buna göre, Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi ve İş Bankası tüm şubelerinde 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 arasında çalışacak.
Bankalar mesai saatlerinin değiştiğini müşterilerine aşağıdaki mesajlarla açıkladı:
- Finansbank: "Değerli müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır."
- Akbank: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
- Denizbank: "Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, şube çalışma saatlerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir."
- Garanti BBVA: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir."
- Yapı Kredi: "2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz."
- Türkiye İş Bankası: "Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."
- HSBC: "Koronavirüs virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir."
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