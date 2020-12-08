Moody's'ten Türkiye için 'kur' ve 'enflasyon' değerlendirmesi

Moody's'ten Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmede, daha agresif politika adımları atılması gerektiğine dikkat çekilirken, bu hamle olmadan kur ve enflasyon baskılarının hafiflemesinin muhtemel olmayacağı aktarıldı.

Moody's Investors Service, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde yaptığı 2 büyük değişikliği takip eden ve daha ortodoks mali ve parasal politikaya doğru bir kayışı işaret eden bir dizi tedbir aldığını, ancak politika yöhnünde uzun vadeli bir değişimin, geçcmişteri politika dönüşleri nedeniyle oldukça belirsiz olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Moody's, "Anlamlı reform olmadan, Türkiye'nin yapısal zorlukları, kredilerde büyümenin ateşlediği büyüme, dış kırılganlıklar, döviz riskleri, faiz riskleri ve kurumsal zayıflık, devam edecek" tespitinde bulundu.

Dünya'nın aktardığı habere göre, kasım sonunda enflasyonun yüzde 14'e ulaştığını ve 4 Aralık itibariyle ABD Doları/Türk Lirası paritesinin 7.85 ile zayıf olmaya devam ettiğini belirten Moody's, "Daha ağresif politika adımları almadın kur ve enflasyon baskılarının hafiflemesi muhtemel değil" değerlendirmesini yaptı.

Raporunda Türkiye'nin varlık rasyosu zorunluluğundan 31 Aralık itibariyle vazgeçeceğini açıkladığını da hatırlatan Moody's, atılan bu adımın kredi büyümesini düşürmesini ve bunabağlı olarak yurt içi talep ve ithalat talebini azaltmasını beklediğiklerini ifade etti.

Moody's, Türkiye'nin yapısal büyümü zorlukları ve ekonomik büyümeyi yönlendirmek için kredilere bağımlılığı dikkate alındığında Türkiye'nin aldığı kararları devam ettirip ettiremeyeceğinin görülmesi gerektiğini de vurguladı.