Dolar ve euro, haftaya yükselişle başladı

Euro ve dolar yeni haftaya hafif artışla başladı. Dolar/TL 7.86'dan, euro/TL ise 9.54'ten el değiştiriyor.

Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında istihdam verileri ve cari denge rakamlarıyla hareketlenen dolar ve euro, bu sabah saatleri itibarıyla yönünü hafif yukarı çevirmiş durumda.

Dünya'nın aktardığı habere göre, cuma günü 8.02 ile iki haftanın zirvesini gördükten sonra haftayı 7.84'ten kapatan dolar/TL bu sabaha 7.86'nın üzerinde başladı.

Euro/TL'de 9.50'yi kapattığı geçen haftanın ardından bugün 9.54-9.55 bandında değerleniyor.