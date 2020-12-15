Asgari ücrete dair olasılıklar: 'Artış oranının yüzde 12 ile 29 arasında olabileceğini varsayarak hesapladık'

Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, '2021 asgari ücret ne kadar olur? 2021 asgari ücret tahminleri ve işveren maliyetleri' başlığıyla derlediği haberinde 2021 yılında uygulanacak asgari ücrete dair olasılıkları aktardı.
Asgari ücrette geçen sene yüzde 15 artış yaşandığını hatırlatan Karabıyık, "Her ne kadar müzakereler devam ederken tahminde bulunmak zor olsa da, artış oranının yüzde 12 ila, yüzde 29 arasında olabileceğini varsayarak beş farklı net ücret üzerinden hesaplamalar yaptık" dedi.
Karabıyık, tahminleri şöyle yazdı:
- "Yüzde 12 zam oranı ile net 2600 olduğunda 275 TL artış, AGİ ise 246.90 TL oluyor.
- Yüzde 16 zam oranı ile net 2700 olduğunda 376 TL artış, AGİ ise 256.43 TL oluyor.
- Yüzde 20 zam oranı ile net 2800 olduğunda 475 TL artış, AGİ ise 265.88 TL oluyor.
- Yüzde 25 zam oranı ile net 2900 olduğunda 575 TL artış, AGİ ise 275.40 TL oluyor.
- Yüzde 29 zam oranı ile net 3000 olduğunda 675 TL artış, AGİ ise 284.85 TL oluyor."
Karabıyık, yazısının sonuna hesaplamalara ilişkin şu notları düştü:
* Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Bekar için olası asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır.
* İşveren maliyeti hesabında; yüzde 5 SGK prim desteği dikkate alınmıştır.
* 75 TL’lik asgari ücret desteğinin 2021’de de geçerli olacağı varsayılmıştır.
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