Asgari ücrete dair olasılıklar: 'Artış oranının yüzde 12 ile 29 arasında olabileceğini varsayarak hesapladık'

Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin olarak yaptıkları hesaplamaları aktardı. Karabıyık, hesaplamaları artış oranının yüzde 12 ile yüzde 29 arasında olabileceğini varsayarak yaptıklarını belirtti.

Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, '2021 asgari ücret ne kadar olur? 2021 asgari ücret tahminleri ve işveren maliyetleri' başlığıyla derlediği haberinde 2021 yılında uygulanacak asgari ücrete dair olasılıkları aktardı.

Asgari ücrette geçen sene yüzde 15 artış yaşandığını hatırlatan Karabıyık, "Her ne kadar müzakereler devam ederken tahminde bulunmak zor olsa da, artış oranının yüzde 12 ila, yüzde 29 arasında olabileceğini varsayarak beş farklı net ücret üzerinden hesaplamalar yaptık" dedi.

Karabıyık, tahminleri şöyle yazdı:

" Yüzde 12 zam oranı ile net 2600 olduğunda 275 TL artış, AGİ ise 246.90 TL oluyor.

zam oranı ile net olduğunda artış, ise oluyor. Yüzde 16 zam oranı ile net 2700 olduğunda 376 TL artış, AGİ ise 256.43 TL oluyor.

zam oranı ile net olduğunda artış, ise oluyor. Yüzde 20 zam oranı ile net 2800 olduğunda 475 TL artış, AGİ ise 265.88 TL oluyor.

zam oranı ile net olduğunda artış, ise oluyor. Yüzde 25 zam oranı ile net 2900 olduğunda 575 TL artış, AGİ ise 275.40 TL oluyor.

zam oranı ile net olduğunda artış, ise oluyor. Yüzde 29 zam oranı ile net 3000 olduğunda 675 TL artış, AGİ ise 284.85 TL oluyor."

© Fotoğraf : Hürriyet gazetesi Hürriyet gazetesinin asgari ücret olasılıklarına ilişkin hazırladığı tablo.

Karabıyık, yazısının sonuna hesaplamalara ilişkin şu notları düştü:

* Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Bekar için olası asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır.

* İşveren maliyeti hesabında; yüzde 5 SGK prim desteği dikkate alınmıştır.

* 75 TL’lik asgari ücret desteğinin 2021’de de geçerli olacağı varsayılmıştır.