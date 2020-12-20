Kayıt
13:15 20 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İdari para cezaları yüzde 46 arttı: 14.3 milyar TL

    © AA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104231/56/1042315622_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_def841ded2d06df993c6ee7b2202d0a0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012201043435851-idari-para-cezalari-yuzde-46-artti-143-milyar-tl/

    2019'un ocak-kasım döneminde 5.2 milyar TL olan bütçedeki idari para cezası gelirleri, 2020'nin aynı döneminde 8.2 milyar TL'ye yükseldi. Sadece kasım ayında 1 milyar TL toplandı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kesilen cezalar, gelirleri artırdı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün merkezi hükümet bütçesiyle ilgili yayımladığı verilere göre, yılın ilk 11 ayında bütçeye gelir olarak kaydedilen para cezaları toplamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.5 artarak 14 milyar 383 milyon liraya ulaştı.

    Dünya'nın aktardığı habere göre, 2020 yılı için 11 milyar 815 milyon lira olan başlangıç tahminini aşan bu tutar, geçen yılın tümünde elde edilen 14 milyar 377 milyon liralık tutarın da üstüne çıktı.

    Yıl sonu tahmini 15.7 milyar TL

    Aylık ortalama cezanın 1.3 milyar TL olduğu göz önüne alındığında 2020 yılı toplamı 15.7 milyar TL olacağı tahmin edilmekte. Para cezalarının detaylarına bakıldığında ise ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre idari para cezaları yüzde 46.4 artarak 8.2 milyar liraya çıkarken, vergi cezaları yüzde 13.7 düşerek 5.3 milyar TL, yargı para cezaları yüzde 16.3 düşerek 493.1 milyon lira oldu.

    Diğer para cezaları da yüzde 63 artışla 404.4 milyon liraya yükseldi. Ayrıca geçen yılın ilk 11 ayında bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 1.57 olan toplam para cezaları bu yılın aynı döneminde yüzde 1.54 oldu.

    Öte yandan merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki para cezalarının son 10 yıllık geçmişine bakıldığında, dikkat çekici bir büyüklüğe ulaşıldığı da görüldüğü kaydedildi. Kasım 2020 itibarıyla son 10 yılda kesilen toplam para cezaları büyüklüğü 91.9 milyar liraya ulaştı.

    Etiketler:
    Türkiye, Bütçe, Kovid-19, Denetim, Koronavirüs, Para cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kilise definecilerin insafına bırakıldı: Büyük tahribat fotoğraflara yansıdı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet