EPDK'dan elektrik kesintisi kararı: 65 yaş üstü, engelliler ve şehit ailelerinin elektriği 3 ay kesilmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bayram arifesinde elektrik kesintisi yapılmayacak. APDK ayrca, 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ve şehit ailelerinin elektriğin de 3 ay boyunca kesilmeyeceğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek" açıklamasında bulundu.

Bunun yanında cuma günleri, resmi ve dini bayramlar ve arefelerinde de kesinti yapılmayacağını açıklayarak şunları söyledi:

"65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek."