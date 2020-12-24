Miller: Türkiye, 2020'de Gazprom'dan gaz alımını artırdı

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, 2020 yılında Türkiye, Polonya, Hollanda ve Slovakya'nın Gazprom'dan yaptığı gaz alımlarını 2019'a kıyasla artırdığını söyledi.

Şirkette yapılan bir toplantıda konuşan Miller, "Yıl genelindeki toplam gaz tedariklerinden söz edecek olursak, 2020 yılında 9 Avrupa ülkesine yapılan tedarik hacimleri 2019 yılına kıyasla arttı. Bunlar arasında Türkiye, Polonya, Hollanda ve Slovakya gibi ülkeler var" dedi.

Miller, 2020'de Almanya ve Yunanistan'la Rus gazı tedarikini öngören uzun vadeli, büyük anlaşmalar imzaladıklarının altını çizdi.

2020'nin ikinci yarısında gaz ihracatının da çok iyi düzeyde gerçekleştiğine dikkat çekerek ekim ayında Bağımsız Devletler Topluluğu dışındaki ülkelere gaz sevkiyatında 17.4 milyar metreküple rekor kırıldığını kaydetti.