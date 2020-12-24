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    Yerli ve milli eSIM tanıtıldı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012241043456504-yerli-ve-milli-esim-tanitildi/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli eSIM'in akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilere, makineler arası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacağını ve 2021'den itibaren yaygın şekilde kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen tanıtım toplantısının açılışında konuştu.

    Türkiye'nin geleceğin en güçlü ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında da çağın gerektirdiği gelişmiş altyapının adım adım hayata geçirildiğini ifade etti.

    Karaismailoğlu, atılan adımlarla, teknoloji ve bilişim alanında lider ülke olmak için çalıştıklarını dile getirerek, bunların, üretimi, teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, yerli ve yabancı yatırımları teşvik ettiğini, ekonominin de sürdürülebilir büyümesini desteklediğini söyledi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanların yaşam tarzında önemli değişikliklere yol açtığını anımsatan Karaismailoğlu, internet ve haberleşme sistemlerinin artan ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz kullanılabilmesi için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.

    'Uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek'

    Karaismailoğlu, bu yıl bilişim sektörünün büyüme oranının yüzde 14'e yaklaştığını belirterek, ücret tarifelerinde ciddi ucuzlamalar yaşandığını ifade etti.

    Bugün, yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması hedefleri doğrultusunda ortaya konulan çalışmanın sonuçlarından birine daha şahit olduklarını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

    • "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. eSIM sistemlerine yönelik ilgili sunucuların ülkemizde konuşlandırılması, yerlilik şartı ve GSMA standartlarına uyum konusunda düzenleme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzca yapıldı.
    • eSIM uygulamasıyla SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli çip marifetiyle, uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek. Bu teknolojiyle SIM kartlarının sağladığının üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi sağlanabilecek."

    'Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalacak'

    Karaismailoğlu, eSIM uygulamasının hem makinalar arası hem de tüketici cihazlarında ciddi erişim ve kullanım kolaylıkları sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    • "Aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecek. Cihaz tedarikinden kaynaklı maliyetler ortadan kalkacak. Bu teknoloji sayesinde SIM özelliği, kullanılan araç ve cihazlardaki titreşim, darbe ve nem gibi problemlerden etkilenmeyecek. SIM kartı almak, stoklamak, takmak gibi sorunlar bertaraf edilecek, maliyetler ortadan kaldırılarak, sistem uzaktan erişimle yüklenebilecek.
    • Akıllı telefon üretiminde eSIM ile kazanılan alanlar pil ve diğer bileşenler lehine kullanılacak. 6 milyardan fazla üretimi yapılan SIM kartlarını çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak. Hassas SIM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak. Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalacak, operatörlere ait hassas bilgilerin yaşam döngüsü tamamen Türkiye'de olacak. Böylece Türkiye'nin hassas verileri tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacak."

    Karaismailoğlu, eSIM sayesinde araçların bakım-onarımının, lojistik hareketliliğinin, takip imkanları ile 'M2M' etkileşim kapasitelerinin çok daha artacağına işaret ederek, araçlarda 'acil durum' araması için kullanılan eCall sisteminin, eSIM ile yaygınlaşacağını bildirdi.

    'Akıllı sistemlerin gelişiminin önü açılacak'

    Araçlarda yaygınlaşacak kaza önleme ve acil uyarı sistemleri gibi akıllı sistemlerin gelişiminin de önünün açılacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    • "Cep telefonu kullanıcılarının operatör değişimlerindeki erişim problemleri de ortadan kalkacak, aynı cihazda birden fazla abonelik birlikte kullanılabilecek. Yurt dışı seyahatlerde, gidilecek ülkeye ait operatörden belli zaman dilimleri için bulunduğu ülkeden profil alınabilecek ve seyahat sırasında profili aktive ederek kullanılabilecek.
    • eSIM, günümüzde akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilere, makineler arası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacak. eSIM hizmeti, 2021'den itibaren yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayacak."

    Karaismailoğlu, Türkiye'nin veri ulaştırma ve internet teknolojileri anlamında yakın gelecekte çok önemli aşamalar kaydedeceğini vurguladı.

    Sosyal medya kuruluşlarıyla ilgili yasal düzenlemeye değinen Karaismailoğlu, mevzuata uyum sağlamak yönünde adım atan sosyal medya kuruluşlarını takdirle karşıladıklarını, aynı özen ve hassasiyeti en kısa zamanda diğer kuruluşlardan da beklediklerini söyledi.

    Karaismailoğlu, eSIM uygulamasının yeni teknolojik açılımların, buluşların ve gelişmelerin başlangıcı olmasını temenni etti.

    Açılış konuşmalarının ardından Bakan Karaismailoğlu, eSIM uygulamasının bulunduğu telefonla Kule AŞ Teknik Operasyonlar Direktörü Burhan Kandemir, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nden ERG Trafik Yol Güvenlik Müdürü Mustafa Akbaş ve Malta Bayraklı 'Atlantis Alhambra' Gemisi Kaptanı Orhan Kasap ile görüşme gerçekleştirdi.

    Etiketler:
    endüstri, eSIM, Ulaştırma Bakanlığı
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