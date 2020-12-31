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    Kasımda ihracat yüzde 1 geriledi, ithalat yüzde 16 arttı

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012311043491518-kasimda-ihracat-yuzde-1-geriledi-ithalat-yuzde-16-artti/

    TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı kesin dış ticaret verilerine göre; ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15.9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15.9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153.5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında yüzde 89.1 iken, 2020 Kasım ayında yüzde 76.2'ye geriledi.

    Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 8.3 azaldı, ithalat yüzde 3.5 arttı

    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolar, ithalat yüzde 3.5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 82.5 artarak 24 milyar 844 milyon dolardan, 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde yüzde 86.9 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77.0'a geriledi.

    ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat
    © AFP 2020
    Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüdü
    Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Kasım ayında yüzde 1.6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan, 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

    Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 20,3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan, 16 milyar 20 milyon dolara yükseldi.

    Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10.2 artarak 31 milyar 702 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97.9 oldu.

    İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93.5

    Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4.1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.9 oldu.

    Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.

    Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 72.3, sermaye mallarının payı yüzde 14.8 ve tüketim mallarının payı yüzde 12.4 oldu.

    İthalatta, 2020 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 74.5, sermaye mallarının payı yüzde 14.4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.9 oldu.

    Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya

    Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 515 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 94 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 953 milyon dolar ile Irak, 905 milyon dolar ile ABD, 800 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32.7'sini oluşturdu.

    Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni
    © AA
    Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı
    Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 131 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 160 milyon dolar ile Irak ve 7 milyar 228 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3'ünü oluşturdu.

    İthalatta da ilk sırayı Almanya aldı

    İthalatta Almanya ilk sırayı aldı. Kasım ayında Almanya'dan yapılan ithalat 2 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 238 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 722 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 570 milyon dolar ile İsviçre, 952 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41.8'ini oluşturdu.

    Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 538 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 19 milyar 321 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 864 milyon dolar ile Rusya, 10 milyar 670 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 127 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,8'ini oluşturdu.

    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım, Almanya, ithalat, ihracat
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