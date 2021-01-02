TESK Başkanı Palandöken: Alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen turizm, eğlence, yeme-içme, otel, lokanta, bakkal, büfe, kuruyemişçi gibi birçok işletme sahibi ve esnafın alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV'nin artırılması ve satışların düşmesi sebebiyle bir kez daha gelir kaybına uğradıklarını bildirdi.

ÖTV artışı ile sahte içki üretimi arasındaki ilişkiye de değinen Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: